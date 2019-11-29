29 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

В последнее время в СМИ участились «предупреждения» о том, что-де, отчаявшись получить Курилы мирным путем на переговорах с российским руководством, Токио может предпринять попытку «отбить» острова силой. Так, например, китайское издание Eastday не так давно прямо указывало, что «России необходимо подготовится к потенциальной войне с Японией за Курильские острова, ведь Токио накапливает силы и может напасть».

Анатолий Кошкин, , 11:02 — REGNUM В последнее время в СМИ участились «предупреждения» о том, что-де, отчаявшись получить Курилы мирным путем на переговорах с российским руководством, Токио может предпринять попытку «отбить» острова силой. Так, например, китайское издание Eastday не так давно прямо указывало, что «России необходимо подготовится к потенциальной войне с Японией за Курильские острова, ведь Токио накапливает силы и может напасть».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве обоснования такой вероятности приводятся следующие доводы: «Японцы уже очень давно грезят мечтами о возвращении Курил, которые они называют «северными территориями». Япония всегда была довольно амбициозной страной, что и привело ее к краху во времена Второй мировой войны. Маленькая островная страна посчитала, что может тягаться силами с американцами и СССР, и предсказуемо не выстояла. В итоге для Токио и были потеряны Курильские острова. Несмотря на попытки договориться с Россией путем дипломатии, Япония долгие годы остается с пустыми руками. Это подталкивает страну размышлять о военном сценарии развития событий».

Издание отмечало, что японский премьер Абэ Синдзо является довольно воинственным человеком, чего никогда не скрывал. Он с гордостью рассказывает о военных разработках, обладает знаниями в стратегии и тактике, считает китайское СМИ. Не так давно Япония показывала свои авианосные группировки во время совместных учений с США. Кроме того, в страну с каждым годом поступают довольно солидные объемы американского вооружения. Обсуждалась возможность разместить в Японии установки ПРО США, которые при переоснащении можно использовать для запуска «Томагавков».

Китайские журналисты уверяют, что японское руководство всерьез рассматривает возможность ведения военных действий с РФ за Курильские острова. И эта возможность обретает вполне реальные черты, учитывая увеличение количества военных учений, усиление флота, ракетных систем, создание рельсотрона и прочих боевых технологий. Не стоит забывать также, что поступала информация о разработке в Японии ядерного оружия. Токио готов к войне, поэтому Россия должна быть настороже, предупреждает Eastday.

Ему вторит другое китайское издание pit.ifeng.com, которое в статье, переведенной ИНОСМИ под заголовком «Япония нападет на слабую Россию и вернет острова», сообщало, что «с момента вступления Абэ в должность премьер-министра Японии Россия и Япония провели более 30 раундов переговоров по «курильскому вопросу». Так как ни одна из сторон не желает идти на уступки, страны до сих пор не могут подписать мирный договор, который стал бы основой их отношений».

При этом издание излагало позицию Абэ, как допускающую применение вооруженной силы для «возвращения островов». Читаем: «8 (7 — А.К.) февраля 2018 года на Общенациональном съезде за возвращение северных территорий Абэ Синдзо официально выступил с предупреждением о возможном начале боевых действий, а также объявил, что «северные территории» могут быть возвращены силой. Южные Курильские острова, как с точки зрения экономических интересов, так и с точки зрения стратегического положения — это важный пункт, за который Россия и Япония не могут не бороться». Логика издания сводится к следующему: «Если смотреть на проблему как на дипломатическую, то Россия всегда придерживается очень жесткой политики и не боится применять военную силу для защиты государственных интересов. Становится очевидно, что России и Японии будет трудно избежать вооруженного конфликта в борьбе за южные Курилы. В то время как российско-американское противостояние в Сирии разгорается всё сильнее, Япония ужесточает санкции против России, следуя, вероятно, примеру США и Европы. Пока Россия выдыхается, ведя боевые действия в Сирии, Япония может применить силу и решить вопрос с Курильскими островами в свою пользу, что приведет к началу вооруженного конфликта между двумя странами».

Конечно, «прогноз» излишне алармический, и, прямо скажем, провокационный, ибо Абэ не выступал «с предупреждением о возможном начале боевых действий», и не объявлял, что «северные территории» могут быть возвращены силой.

Тем не менее, российский информационно-аналитический портал ВладТайм (Новый «Взгляд» на время), интерпретируя высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о выдвинутом Москвой «требовании вывести американские войска и военные базы из Японии», допускает, что «такие требования могут привести к тому, что Япония попытается «завоевать» Курилы без мирного договора с Россией. «Нервы японского руководства могут не выдержать в любой момент, и японские военные могут предпринять попытку завоевания Курил. Теоретически, у Японии есть все шансы в ходе молниеносной войсковой операции разгромить российские войска на Курилах и оккупировать их. В составе японского военно-морского флота есть три вертолётоносца, которые можно максимально легко переделать в полноценные авианосцы. А, учитывая близость Японии к Курилам, никакой сложности «завалить мясом» российские позиции на Курилах для японцев не возникнет», — нагнетает тревогу ВладТайм.

На удивление синхронно в российские СМИ запущена ложная информация о том, что якобы «Япония угрожает сбивать российские самолеты и «другие военные объекты», следующие на южные Курилы». Довольно широко распространилась «информация» о том, что с таким предупреждением якобы выступил в японском парламенте министр обороны Японии Ивая Такэси. Все выглядело довольно правдоподобно: и «извинения» вымышленного японского «советника по вопросам обороны и безопасности Судзуки», и «гневная отповедь» японцам официального представителя Министерства обороны РФ генерала Игоря Конашенкова. Вот только создатели «утки» проявили плохое знание японских реалий, ибо на момент якобы сделанного угрожающего заявления в адрес российских ВКС Ивая уже не был министром обороны, его сменил на этом посту бывший министр иностранных дел Коно Таро.

В действительности же, из бесед с японцами следует, что они весьма обеспокоены подобными «вбросами», в частности, резко осуждают высказывания депутата парламента Маруяма Ходака, в пьяном угаре предложившего «вернуть северные острова (Курилы) войной».

А вот пришедшая частным порядком новость с северного японского острова Хоккайдо, граничащего с территорией России. Согласно неофициальным данным губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити направил письмо премьер-министру Японии Абэ Синдзо с просьбой отказаться от совместных военных учений с американцами на территории Хоккайдо.

В сообщении говорится: «Впервые на нашей памяти японский политик такого уровня связал свою просьбу с негативным влиянием этих учений на налаживание добрососедских отношений с Россией по вопросам «северных территорий». Поводом для обращения послужили объявленные планы командования Сил самообороны Японии провести в январе-феврале 2020 года в районах Хоккайдо, прилегающих к южным Курилам, совместные учения с использованием конвертопланов MV-22 Osprey ВВС США».

Не исключаю, что в воспаленных от ненависти к нашей стране мозгах японских ультраправых, возможно, и витают сумасбродные идеи «отвоевать северные территории», но это точно не входит в сегодняшние планы серьезных политиков Страны восходящего солнца. И уж, конечно, японский народ в своей массе, как показал безобразный казус с депутатом Маруяма, едва ли поддержит тех, кто зовет воевать с Россией. Одним из подтверждений этого является неспособность Абэ выполнить свою политическую мечту, или идею фикс, по искоренению в японском народе пацифизма, добиться согласия большинства японцев удовлетворить националистические амбиции нынешнего премьера, замыслившего узаконить в результате переписывания послевоенной конституции существующие вооруженные силы и, фактически, восстановить право японского государства на ведение войн.