Москва, , 11:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой Польши, Литвы и Эстонии для того, чтобы получить хоть какую-то опору накануне переговоров в нормандском формате. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Пусть, допустим, есть эти три страны. Голос у них там (в Европе) есть. Наступить на хвост Германии где-то могут, не обязательно в этом вопросе, но где-то могут. Договариваться с ними как-то надо», — заявил Ищенко.

«Они заявляют свою позицию и тот же самый Зеленский, приехав на те же самые переговоры, может тем же самым Меркель и Макрону не в надежде изменить их позицию, но сказать: ваши же коллеги, ваши же союзники по Европейскому Союзу и НАТО — ведь говорят то же самое, что я. Ну давайте как-то компромисс искать», — подчеркнул он.

26 ноября, министры иностранных дел Эстонии, Украины, Литвы и Польши подписали в Таллине совместное заявление, в котором назвали Россию «агрессором», осудив её за воссоединение с Крымом и организацию препятствий для доступа судов к украинским портам в Азовском море.