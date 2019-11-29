Анкара, , 10:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал визит министра обороны Индонезии Прабово Субианто в президентском дворце, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что стороны провели закрытую для прессы встречу, которая длилась около 30 минут.

Прабово Субианто также посетил министерство обороны Турции в Анкаре. Во время своего визита министр обороны Индонезии также обсудил вопросы безопасности и сотрудничества в области военной промышленности с министром обороны Турции.

Отметим, что PT Pindad Indonesia и FNSS Turkey подписали соглашение о сотрудничестве в производстве танка в 2015 году. Проект начался в феврале 2016 года. После производства в Турции этот танк получил название Kaplan MT, в то время как Индонезия назвала его Tiger Tank. Обе страны также сотрудничают в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии отправился в Анкару, чтобы провести двусторонние переговоры о сотрудничестве в области обороны.

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