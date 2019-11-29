Тбилиси, , 10:58 — REGNUM У Национальной библиотеки в Тбилиси задержаны несколько участников акции протеста. В числе задержанных лидеры «Европейской Грузии» экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и Георгий Канделаки.

Демонстранты освистали прибывшую в Национальную библиотеку главу Минюста Тею Цулукиани, произошла стычка демонстрантов с полицией. После этого Гиги Угулава посадили в полицейскую машину и вывезли с территории. Помимо Угулава, полиция забрала с акции депутатов парламента от «Европейской Грузии» Георгия Канделаки и Ираклия Абесадзе, а также нескольких активистов.

Министерство внутренних дел пока не комментировало эти действия правоохранителей.