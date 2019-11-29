Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Посольство Украины в США направило жалобу во внешнеполитическое ведомство США касательно принадлежности Крыма в приложениях компании Apple, сообщила 27 ноября пресс-служба посольства в социальной сети Facebook.

«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — сказано в сообщении.

Соответствующие документы были также направлены в Госдеп США и другие ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отображение Крыма как части России в приложениях Apple вызывают у него «острую боль».

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Напомним, Крым вошёл в состав России в начале 2014 года после того, как в Киеве произошёл вооружённый государственный переворот. Перед воссоединением Крыма с Россией на полуострове был проведён референдум, на котором крымчане массово поддержали данную идею.