Вашингтон, 29 ноября 2019, 11:01 — REGNUM Посольство Украины в США направило жалобу во внешнеполитическое ведомство США касательно принадлежности Крыма в приложениях компании Apple, сообщила 27 ноября пресс-служба посольства в социальной сети Facebook.
Соответствующие документы были также направлены в Госдеп США и другие ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отображение Крыма как части России в приложениях Apple вызывают у него «острую боль».
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Напомним, Крым вошёл в состав России в начале 2014 года после того, как в Киеве произошёл вооружённый государственный переворот. Перед воссоединением Крыма с Россией на полуострове был проведён референдум, на котором крымчане массово поддержали данную идею.