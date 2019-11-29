Москва, , 10:55 — REGNUM На фоне падения рейтинга и давления националистов президенту Украины Владимиру Зеленскому как никогда прежде необходимо заручиться хотя бы формальной поддержкой со стороны западных лидеров. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Во-первых, заявление всё-таки делал, насколько я понимаю, не Зеленский. Делали другие лидеры. Во-вторых, это заявление в принципе совпадает с позицией Украины. Совершенно очевидно, таким образом, это позицию Украины не ослабит. Наоборот, теперь можно говорить: ну не весь мир, но хотя бы немножко с нами», — заявил Ищенко.

«Какие государства и в каком количестве признали Абхазию и Осетию? Не самые выдающиеся, но мы радуемся. Вот радуются и здесь», — подчеркнул он.

26 ноября, министры иностранных дел Эстонии, Украины, Литвы и Польши подписали в Таллине совместное заявление, в котором назвали Россию «агрессором», осудив её за воссоединение с Крымом и организацию препятствий для доступа судов к украинским портам в Азовском море.