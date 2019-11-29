Тбилиси, 29 ноября 2019, 10:44 — REGNUM Участники акции протеста в Тбилиси переместились от здания парламента Грузии к зданию Национальной библиотеки. Лидеры оппозиции, после того как выяснилось, что пикетировать парламент сегодня уже поздно, решили, что проведут акцию у библиотеки, куда должна прибыть министр юстиции Тея Цулукиани. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Несколько протестующих остаются на охраняемой полицией территории парламента.
Как сообщалось ранее, сегодня утром политические лидеры оппозиции, представители молодежных движений «Стыдно», «Поменяй» и «Посмей» собирались сорвать заседание парламента Грузии. С этой целью они пришли к зданию законодательного органа, однако выяснилось, что заседание было перенесено на раннее утро и депутаты уже попали внутрь здания. А у входов в здание законодательного органа мобилизована полиция.
Читайте ранее в этом сюжете: Пикетирование парламента Грузии сорвано: заседание перенесли на раннее утро