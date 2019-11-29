Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Участники акции протеста в Тбилиси переместились от здания парламента Грузии к зданию Национальной библиотеки. Лидеры оппозиции, после того как выяснилось, что пикетировать парламент сегодня уже поздно, решили, что проведут акцию у библиотеки, куда должна прибыть министр юстиции Тея Цулукиани. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Тея Цулукиани должна почувствовать, что общество очень плохо настроено по отношению к этому политическому клоуну», — заявил представитель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Несколько протестующих остаются на охраняемой полицией территории парламента.

Как сообщалось ранее, сегодня утром политические лидеры оппозиции, представители молодежных движений «Стыдно», «Поменяй» и «Посмей» собирались сорвать заседание парламента Грузии. С этой целью они пришли к зданию законодательного органа, однако выяснилось, что заседание было перенесено на раннее утро и депутаты уже попали внутрь здания. А у входов в здание законодательного органа мобилизована полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Пикетирование парламента Грузии сорвано: заседание перенесли на раннее утро