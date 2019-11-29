Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Депутаты парламентского большинства, члены правящей партии «Грузинская мечта» сегодня, 29 ноября, пришли на работу в парламент с раннего утра, с 7:00 часов. Об этом журналистам сообщили лидеры «Национального движения», которые на этот раз, как выяснилось, немного опоздали и не успели «достойно встретить» оппонентов из «Грузинской мечты».

По информации оппозиции, таков был приказ председателя правящей партии Бидзины Иванишвили, и депутаты, как «овцы» беспрекословно выполнили его. Оппозиция подозревает, что именно по этой причине полиции и не пришлось устанавливать у парламента металлические заграждения.

А чтобы впредь депутаты «Грузинской мечты» не могли спокойно входить в здание парламента, к следующей сессии оппозиция намеревается продежурить у входов в парламент всю ночь и «пристыдить» покорных Иванишвили депутатов.

Акции протеста в Тбилиси оппозиция проводит с 14 ноября, после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года на пропорциональную избирательную систему. За это время дважды — 18 и 26 ноября — полиция разгоняла митинги, чтобы освободить входы в парламент и открыть движение по проспекту Руставели.