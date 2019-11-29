Тбилиси, , 10:37 — REGNUM У здания парламента Грузии с утра 29 ноября по-прежнему мобилизованы подразделения полиции, но металлические заграждения пока не возведены.

Как заявил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, если оппозиция сегодня будет выражать протест в мирной форме и не будет блокировать входы в парламент, необходимости в ограждении здания и принятии других специальных мер не будет.

Оппозиция 28 ноября пыталась сорвать пленарное заседание и другие намеченные в парламенте мероприятия и помешать депутатам большинства зайти в здание, но полиции удалось пресечь эти действия, и пленарное заседание все же состоялось. После этого оппозиция прекратила пикеты, а позднее сообщила, что 29 ноября устроит правящей партии «черную пятницу».

Активисты оппозиции уже собираются у здания законодательного органа.

Акции протеста в Тбилиси оппозиция проводит с 14 ноября, после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года на пропорциональную избирательную систему. За это время дважды — 18 и 26 ноября — полиция разгоняла митинги, чтобы освободить входы в парламент и открыть движение по проспекту Руставели.