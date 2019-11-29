Тбилиси, , 10:33 — REGNUM Сегодня утром политические лидеры оппозиции, представители молодежных движений «Стыдно», «Поменяй» и «Посмей» собирались сорвать заседание парламента Грузии. С этой целью они пришли к зданию законодательного органа, однако выяснилось, что заседание было перенесено на раннее утро и депутаты уже попали внутрь здания. А у входов в здание законодательного органа мобилизована полиция. Об этом 29 ноября сообщает издание «Интерпрессньюс».

Заседание парламентского большинства было перенесено на 09:00 (8:00 мск), однако данное заседание не было анонсировано для медиа. Представители оппозиции и гражданских движений собрались для очередного пикетирования законодательного органа в 10:00 (9:00), однако большинство почти в полном составе уже находилось в парламенте.

Один из лидеров «Национального движения» Заал Удумашвили прокомментировал перенос заседания парламента:

«Сегодня «берлинской стены» в Тбилиси не было только по одной причине, депутатов «Грузинской мечты» разбудили в 05:00 утра и загнали как овец в парламент в 07:00. Если хотят работать так, пожалуйста, пусть работают так. То объявляют правительственный сектор заповедником, то будят депутатов в 05:00 утра. Ничего, мы не устанем. Когда будет следующая сессия, снова проведем ночь и снова встанем здесь и посмотрим, как они войдут», — заявил Заал Удумашвили.

Как сообщалось ранее, вчера, 28 ноября, оппозиция также планировала сорвать заседание парламента, однако полиция заблаговременно установила на подходах к зданию стальные заграждения. После нескольких задержаний, стычек с правоохранителями демонстранты решили разойтись.