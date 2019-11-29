Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Возле грузинского парламента в Тбилиси вновь началась протестная акция оппозиции, участники которой требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. Кадры акции транслирует в прямом эфире телекомпания «Рустави 2».

«Мы расположимся около здания, чтобы донести свой голос, громкий протест до депутатов. Наши депутаты, наверное, будут в самом парламенте, где будут выступления», — заявил «Рустави 2» член оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

Кроме этого, он выразил надежду на то, что полиция не будет сегодня использовать водометы против участников протестных акций и не выведет против них спецназ.

Помимо этого, известно, что в протестной акции, помимо представителей «Единого национального движения», принимают участие оппозиционеры из партии «Европейская Грузия — движение за свободу», а также гражданские активисты из движений «Измени», «Посмей» и «Стыдно».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября у заднего входа в здание парламента Грузии между правоохранителями и участниками акции произошло физическое противостояние.