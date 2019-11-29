Пекин, 29 ноября 2019, 10:29 — REGNUM Китай и Пакистан проведут совместные морские учения в Пакистане в январе 2020 года, сообщили в министерстве национальной обороны Китая, передает 28 ноября агентство Синьхуа.
Учения входят в годовой план совместных учений, который был составлен военными ведомствами двух стран, сообщил пресс-секретарь министерства Жэнь Гоцян во время пресс-конференции. Китай направит к Пакистану миноносцы, фрегаты, корабли снабжения и подводные спасательные аппараты для проведения учений.
Военные учения, как отдельно было отмечено, не направлены против какой-либо конкретной страны и не привязаны к каким-либо конкретным региональным событиям.