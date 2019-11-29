Пекин, , 10:29 — REGNUM Китай и Пакистан проведут совместные морские учения в Пакистане в январе 2020 года, сообщили в министерстве национальной обороны Китая, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Учения входят в годовой план совместных учений, который был составлен военными ведомствами двух стран, сообщил пресс-секретарь министерства Жэнь Гоцян во время пресс-конференции. Китай направит к Пакистану миноносцы, фрегаты, корабли снабжения и подводные спасательные аппараты для проведения учений.

«Учения направлены на углубления сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами и военными ведомствами двух стран, консолидацию и развитие китайско-пакистанского всестороннего стратегического партнерства в рамках построения морского сообщества единой судьбы», — заявил Жэнь.

Военные учения, как отдельно было отмечено, не направлены против какой-либо конкретной страны и не привязаны к каким-либо конкретным региональным событиям.