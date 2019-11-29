Алма-Ата, Казахстан, , 10:27 — REGNUM Акимат (администрация) Алма-Аты продолжает целенаправленно бороться с проституцией на улице Сейфуллина. Об этом заявил глава города Бакытжан Сагинтаев, сообщает 29 ноября издание Tengrinews.kz.

Журналисты задали акиму вопрос: «За прошедшие месяцы сколько девушек легкого поведения вы смогли победить?», напоминая о намерении градоначальника искоренить это явление.

«Спросите еще: «Каким образом!» Мой выход в город был не для той цели, о которой вы сказали», — иронически заметил Сагинтаев. Он отметил, что борьба направлена не лично против девушек легкого поведения, а против маргинальных слоев, в том числе наркоманов и алкоголиков, которые нарушают спокойствие горожан.

Напомним, в начале июля правоохранительные органы Алма-Аты совершили рейд по улице Сейфуллина для выявления проституток и притонов, оказывающих подобного рода услуги.

Читайте также: Воронежские пенсионеры организовали бордель при бане