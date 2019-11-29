Пекин, , 10:22 — REGNUM Министр иностранных дел КНР посетит с официальным визитом Южную Корею в начале декабря, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа

Как заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан, член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И пробудет в Южной Корее с официальным визитом с 4 по 5 декабря по приглашению его южнокорейского коллеги Кан Гён Хва.

Стороны могут затронуть ряд региональных и двусторонних вопросов, включая обстановку на Корейском полуострове, а также предстоящий трехсторонний саммит Республики Корея, Японии и Китая. Подробности пока не оглашаются.