Уфа, , 10:22 — REGNUM Следующее заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» состоится в 2020 году и пройдет в городе Джидда в Саудовской Аравии, куда её пригласила аравийская правящая династия. Об этом 29 ноября рассказал глава Татарии Рустам Минниханов на пленарном заседании группы, в которой он является председателем.

«Мы получили приглашение провести следующее заседание группы в королевстве Саудовская Аравия, с благодарностью принимаем его, и рассчитываем увидеть всех вас в следующем году на заседании группы в Джидде», — заявил Минниханов.

Также он уточнил, что сроки и время проведения следующего заседание будут сообщены дополнительно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил своё приветствие участникам форума группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Напомним, группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» создавалась в 2006 году под руководством Евгения Примакова и тогдашнего главы Татарии Минтимера Шаймиева, после присоединения России в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества (ОИС).