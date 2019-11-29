Сеул, , 10:17 — REGNUM Лидер южнокорейской оппозиции Хван Гё Ан решил прекратить свою голодовку, длившуюся более недели, но пообещал ужесточить борьбу с администрацией президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина из-за спорных законопроектов о реформе. Такое заявление сегодня, 29 ноября, распространила пресс-служба крупнейшей в Республике Корея партии «Свободная Корея».

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Как пояснил пресс-секретарь политического объединения Юн Хи Гён, такое решение было принято накануне днём по рекомендации врачей, партийных чиновников и челнов семьи, которые опасаются за здоровье Хван Гё Ана, сообщает агентствоYonhap.

«Он начал принимать пищу и постепенно идет на поправку», — отметил Юн Хи Гён.

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Тем не менее, несмотря на окончание голодовки, Хван выразил свою решимость начать тотальную борьбу против законопроекта о реформе избирательной системы и предложения создать специальный орган для расследования коррупции с участием высокопоставленных чиновников и раскрытия правды о скандалах злоупотребления властью.

Как сообщало ИА REGNUM, Хван Гё Ан начал голодовку 20 ноября в палатке, установленной на площади перед администрацией президента Южной Кореи. Вечером 27 ноября лидер оппозиционной партии потерял сознание и был срочно доставлен в больницу.