Москва, , 10:16 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за оплату коммунальных платежей, разрабатывается в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Мы обсуждали с (главой ЦБ) Эльвирой Набиуллиной, что внесем такой законопроект — об отмене комиссий по обязательным платежам. Речь идет в том числе о пошлинах и штрафах», — пояснил Неверов.

Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн, или через банкомат, отметил парламентарий.