Москва, 29 ноября 2019, 10:15 — REGNUM Белоруссия и ментально, и экономически привязана к России. Исторические корни, язык, культурный код во многом роднят белорусов и россиян, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя данные опроса.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, почти 90% белорусов выступают за союзнические отношения с Россией. 57,6% белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8% — за партнерские.
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