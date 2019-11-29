Москва, , 10:15 — REGNUM Белоруссия и ментально, и экономически привязана к России. Исторические корни, язык, культурный код во многом роднят белорусов и россиян, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя данные опроса.

«Не менее важен и тот факт, что российские потребители покупают белорусские товары с удовольствием, а с другой стороны, белорусы знают, что их в Европе совсем не ждут. Общая граница с Прибалтикой и Польшей давала возможность многим гражданам Белоруссии попробовать свои силы на их рынках и этот опыт был негативным. С Россией совсем другое дело. И конечно, события внутри Украины, тот путь разрушения, на который её толкнули европейцы пугает граждан Белоруссии.

Поэтому опрос и показал такой высокий процент поддержки союза с Россией», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, почти 90% белорусов выступают за союзнические отношения с Россией. 57,6% белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8% — за партнерские.

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