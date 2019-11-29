Джакарта, , 10:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его не заботит запрет Европейского союза (ЕС) на индонезийское пальмовое масло, сообщает Kompas.

По словам главы государства, внутренний рынок готов поглотить производство пальмового масла для переработки в биодизельное топливо.

«Это означает, что мы сами используем сырое пальмовое масло для производства биотоплива. Почему мы должны бороться с Европейским союзом? Мы будем использовать его в одиночку», — заявил Джоко Видодо на форуме в Джакарте.

Ранее центральное статистическое агентство Индонезии зафиксировало снижение стоимости экспорта сырого пальмового масла в нескольких странах Европы. Снижение экспорта пальмового масла было довольно значительным в таких странах, как Великобритания (на 22%), и Нидерланды (до 39%).

Напомним, по данным центрального статистического агентства, с января по март 2019 года экспорт Индонезии в страны Европы составил 3,6 млрд долларов США. При этом импорт Индонезии в страны Европы составил 3,02 млрд долларов США.

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