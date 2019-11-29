Киев, , 10:19 — REGNUM Свободу слова на Украине следует ограничить, заявила бывший журналист, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, сообщило 28 ноября «Настоящее время» (СМИ — иностранный агент).

Так она прокомментировала обыски в доме женщины, угрожавшей расправой действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — заявила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники правоохранительных органов обыскали дом некой Алёны Самбул, известной как Маруся Зверобой. Ранее она вместе с депутатом Верховной рады Софией Фединой публично угрожала Зеленскому.

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