Багдад, , 10:04 — REGNUM Влиятельный шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр предрек конец государственности страны, если премьер-министр Адиль Абдул-Махди не подаст в отставку, об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Если правительство не подаст в отставку, это станет началом конца Ирака», — отметил ас-Садр, призывая власти страны прекратить кровопролитие.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке проходят с начала октября 2019 года. Демонстранты выходят на улицы страны преимущественно в центральных и южных провинциях государства.

Местные жители недовольны высокой коррупцией, отсутствием рабочих мест, а также общим падением уровня жизни.

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