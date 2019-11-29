Бали, Индонезия, , 09:54 — REGNUM Министры иностранных дел Палестины и Австралии непременно примут участие в 12-м заседании демократического форума на Бали (BDF), сообщает Sindonews.

Ожидается, что помимо Палестины и Австралии, на встрече также будут присутствовать министры иностранных дел Фиджи, Новой Зеландии и Кении.

Глава департамента информации и общественной дипломатии министерства иностранных дел Индонезии Сесеп Хераван заявил, что на этот раз главной темой форума станет «дипломатия и инклюзивность».

«Когда мы говорим об инклюзивности, роль сообщества, состоящего из разных групп, очень важна. Один из важных элементов демократической жизни, который мы видим, — это роль женщин», — заявил Сесеп Хераван.

Напомним, демократический форум на Бали состоится 5−6 декабря 2019 года. Индонезия пригласила 140 стран и международных организаций принять участие в этом ежегодном собрании. В настоящее время 81 страна и международные организации подтвердили, что примут участие во встрече.

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