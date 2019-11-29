Сеул, , 09:53 — REGNUM 28 ноября премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён провел встречу с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, который прибыл в страну для участия в саммите АСЕАН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества.

Представители Южной Кореи и Вьетнама сошлись во мнении, что двусторонние отношения быстро развиваются, и, по прогнозам, в 2020 году объем торговли между странами превысит отметку в $100 млрд.

Кроме того, Ли Нак Ён и Нгун Суан Фук согласились с необходимостью укрепить сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, науки и техники, а также создать основу для правового и институционального сотрудничества.

В рамках встречи премьер-министр Вьетнама высоко оценил усилия правительства Южной Кореи в установлении прочного мира и процветания на Корейском полуострове, а также выразил надежду на то, что северокорейскую проблему удастся разрешить.

В свою очередь, Ли Нак Ён поблагодарил правительство Вьетнама за поддержку в решении данного вопроса, а также выразил сожаления в связи с исчезновением вьетнамского моряка с судна, затонувшего в районе острова Чеджу 19 ноября.