Уфа, , 09:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил своё приветствие участникам форума группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Текст приветствия 29 ноября зачитал глава Татарии Рустам Минниханов на открытии форума.

Российский лидер отметил, что нынешний форум «Россия — Исламский мир» приурочен к пятидесятилетию Организации исламского сотрудничества (ОИС), с которой Россия активно и успешно взаимодействует по многим направлениям.

«Нас объединяет приверженность к принципам справедливого демократического миропорядка, стремление к обеспечению верховенства права в международных делах, к упрочению стабильности и безопасности на всех континентах», — указал Владимир Путин.

Также он добавил, что то, что Россия и страны-члены ОИС ведут координацию усилий по «противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов и решению различных гуманитарных проблем» является важным.

Кроме этого, российский лидер уточнил, что участники форума рассмотрят актуальные вопросы, которые касающиеся расширения диалога между конфессиями, а также сохранения гражданского мира и социальной стабильности в условиях религиозного многообразия.

«Рассчитываю, что вы проведёте конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши идеи и инициативы послужат укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами», — заявил в своем послании президент России.

Напомним, форум «Россия — Исламский мир» начался 29 ноября в Уфе, в нем принимают участие представители Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Иордании, Ирака, Ирана, Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и других стран.