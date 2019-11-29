Москва, , 09:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал участников пятого пленарного заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», текст приветствия на заседании зачитал 29 ноября замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Сегодня, когда международные отношения продолжает лихорадить, укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано для поддержания глобальной и региональной стабильности», — говорится в тексте.

Лавров напомнил, что в России на протяжении веков «в мире и гармонии проживают представители различных религий, готовые делиться этим положительным опытом с зарубежными партнерами».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым. Стороны обменяются мнениями о перспективах урегулирования арабо-израильского конфликта.