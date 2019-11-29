Гонконг, Китай, , 09:33 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, полиция Гонконга прекратила поисковую операцию на территории политехнического института, где почти две недели назад были блокированы сотни участников массовых беспорядков. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

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Согласно заявлению полиции, в настоящее время осмотр кампуса завершён. Сотрудники полиции, пожарные и саперы нейтрализовали все опасные предметы, которые протестующие оставили в кампусе. Всего было изъято почти четыре тысячи бутылок с зажигательной смесью, около 1,4 тыс. единиц взрывчатых веществ и 573 единицы оружия.

Как отмечает The Guardian, полицейская операция в университете началась накануне, 28 ноября, после того как один из протестующих сообщил местным СМИ, что на территории кампуса всё ещё вскрываются около 20 человек. По его словам, протестующие заявили, что не доверяют полиции и не исключают активизации своих действий в случае штурма кампуса.

В настоящее время активистов в вузе больше не осталось.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в ходе самых масштабных беспорядков за последние месяцы протестующие в Гонконге захватили кампусы нескольких университетов. Так, в ночь с 12 на 13 ноября происходили столкновения в кампусе Гонконгского университета, причём полицейским не удалось вытеснить протестующих. Днем 13 ноября полиции удалось рассеять толпу у Гонконгской фондовой биржи.

17 ноября ожесточённые столкновения между полицией и сотнями активистов студенческого протестного движения возникли у политехнического университета. Позднее студенты забаррикадировались на территории кампуса. На днях на территорию кампуса была отправлена группа переговорщиков, состоящая из полицейских, педагогов, врачей и психологов, которая призвала участников беспорядков самих выйти и сдаться. Полиция заявила, что не будет арестовывать студентов.

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