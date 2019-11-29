Пекин, 29 ноября 2019, 09:32 — REGNUM Президента Сальвадора посетит Китай с официальным государственным визитом в начале декабря, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.
Сальвадорский лидер Найиб Армандо Букеле посетит Пекин с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 1 по 6 декабря, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.
Напомни, что Китай и Сальвадор установили дипломатические отношение в августе 2018 года. Это стало возможным после того, как Сальвадор признал политику «одного Китая», суть которой в том, что лишь КНР представляет китайское государство, а дипломатические отношения с Тайванем при этом должны быть разорваны.
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