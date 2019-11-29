Сеул, , 09:35 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун обсудил последние ракетные пуски КНДР со своими коллегами из Японии и США. Об этом говорится в сообщении МИД Республики Корея.

«В ходе телефонных контактов со специальным посланником США по КНДР Стивеном Биганом и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки Ли Ду Хун поделился оценкой произведенного северокорейской стороной в четверг запуска двух ракет», — говорится в распространенном сообщении.

Также в нем указывается, что стороны обсудили вопросы дальнейшей координации по проблеме Северной Кореи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР провела успешные пуски из «сверхкрупного реактивного орудия», на которых присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.