Париж, , 09:28 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретится с девятью министрами, чтобы подготовиться к мобилизации 5 декабря и «свести к минимуму влияние забастовки на французов», сообщает Le Figaro.

«Премьер-министр, конечно, уважает право на забастовку, но хочет обеспечить полную мобилизацию правительства в эти дни социальных акций», — заявили в окружении главы правительства.

На этой «рабочей встрече», которая состоится 29 ноября, должны присутствовать министры внутренних дел, министр здравоохранения, общественные счета, экологии, а также государственные секретари ответственный за транспорт и официальный представитель правительства Франции.

Ожидается, что Эдуард Филипп попросит своих министров сделать все возможное, чтобы свести к минимуму влияние забастовки на жителей Франции и оказать максимальную поддержку тем, кто идет на работу, кто приводит своих детей в школу, а также дать полную информацию о планах обеспечения непрерывности государственных услуг и обмена информацией с местными властями и предприятиями, чтобы улучшить ситуацию.

Правительство Франции не сомневаюсь, что мобилизация 5 декабря будет масштабной и, вероятно, будет длиться не один день.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная забастовка ожидается 5 декабря во Франции против государственной пенсионной реформы. Сотрудники транспортных и общественных служб, а также несколько профсоюзов, включая полицейских, пожарных, и четыре молодежные организации подтвердили свое участие.

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