Ташкент, , 09:26 — REGNUM Экс-президент Казахстана, елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент, где примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает «Вечерний Ташкент».

Консультативная встреча состоится в Ташкенте 29 ноября, мероприятие инициировано президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в целях поддержания регулярного доверительного диалога и выработки согласованных подходов по актуальным региональным вопросам.

Предложение о проведении подобных встреч Мирзиёев впервые озвучил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

На состоявшейся в ноябре того же года международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде эта идея была развита в целостную программу, реализация которой позволила кардинально изменить политическую атмосферу в регионе.

Инициатива Узбекистана по проведению Консультативных встреч на высшем уровне была поддержана всеми странами региона, и первая встреча лидеров центральноазиатских республик прошла в Нур-Султане 15 марта 2018 года.

Среди достигнутых за последние годы результатов — позитивные сдвиги в вопросе делимитации и демаркации государственных границ, ставшие важным фактором обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, активизация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, возобновление авиасообщения между столицами республик, открытие новых контрольно-пропускных пунктов и другое

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