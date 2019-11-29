Прага, , 09:35 — REGNUM Отчет чешской контрразведки о «российских шпионах» мог привести к срыву поездки министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана в Казань. Такое предположение высказал президент Чехии Милош Земан в эфире пражского телеканала Barrandov.

28 ноября стало известно о решении Томана досрочно завершить работу в России возглавляемой им бизнес-миссии. Министр ожидал вылета из Москвы в Казань для переговоров с властями Татарии, однако российские авиационные власти не дали разрешения на полет чешского самолета.

По словам Земана, российская сторона могла отказом на полет чешского спецборта отреагировать на отчет контрразведки, в котором говорится о работающих в Чехии российских шпионах. Отчет за 2018 год был опубликован несколькими днями ранее. Контрразведкии указали в нем на активизацию в республике российских спецслужб.

Земан отметил, что контрразведке стоит сосредоточиться на борьбе с коррупцией и другими видами экономических преступлений, а не выбирать более комфортный для себя путь. Если инцидент с бизнес-миссией действительно стал реакцией России на отчет, то такие действия чрезмерны и ошибочны, добавил он.

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