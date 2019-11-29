Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Бывший мэр Нью-Йорка, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани стал почётным мэром посёлка Анатевка, расположенным недалеко от столицы Украины, сообщило 27 ноября издание Bloomberg.

В Анатевке живут евреи, уехавшие из Донбасса после начала гражданской войны на Украине.

Джулиани 15 лет знаком с раввином еврейской общины посёлка Моше Азманом. Меценатами посёлка также являются партнёры Джулиани американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман.

На просьбу прокомментировать своё «назначение», Джулиани заявил, что не будет отвечать на вопросы, связанные с Анатевкой, поскольку журналисты могут неправильно истолковать его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что Парнас и Фруман предлагали сместить главу правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, используя свои связи в Белом доме.

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