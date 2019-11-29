Ташкент, , 09:19 — REGNUM Проблемы продвижения национальных интересов через народную дипломатию обсудили участники международного круглого стола в Ташкенте, сообщает издание UzDaily.

Мероприятие прошло 28 ноября 2019 года на тему «Народная дипломатия: стратегический ресурс продвижения национальных интересов». Участники круглого стола считают, что деятельность общественных объединений и неправительственных организаций направлена на сближение стран и народов.

На мероприятии отмечалось, что народная дипломатия набирает вес в международных отношениях. Участники круглого стола обсудили также роль и значение парламентской дипломатии.

Отметим, в Узбекистане действует Центр народной дипломатии ШОС, который создан по инициативе президента республики Шавката Мирзиёева.

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