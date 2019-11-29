Асмэра, , 09:23 — REGNUM Власти Эритреи обвинили Катар в планах «убить влиятельных эритрейских лидеров». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на пресс-релиз министерства информации Эритреи.

В сообщении министерства также отмечается, что Катар якобы причастен к «подрывной деятельности», включая поддержку оппозиционных групп и поддержку «антиправительственных протестов и демонстраций в эритрейских городах».

В пресс-релизе также утверждается, что Катар хочет «привить религиозный экстремизм элементам эритрейской исламистской оппозиции и тем самым вызвать восстание эритрейских мусульман против своих соотечественников».

По информации журналистов телерадиокомпании, Эритрея имела давние тесные отношения с Катаром, пока в 2017 году не возникло соперничество между странами Персидского залива. С тех пор Эритрея изменила свою приверженность Катару и присоединилась к альянсу Саудовской Аравии в конфликте в Йемене. Чтобы помочь военным усилиям возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, Эритрея размещает военную базу ОАЭ за пределами портового города Асэб.