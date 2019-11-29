29 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Но мы-то не слабонервные. Нам с вами не стать китайцами, не разрезать глаза в щёлки, потому давайте не учить китайский язык.

Эдуард Лимонов, , 09:15 — REGNUM 25 ноября 2019 года, понедельник после воскресенья, дня когда в Гонконге состоялись муниципальные выборы.

Китай

Заголовки СМИ «Оппозиция в Гонконге победила во всех округах».

После нескольких недель схваток на улицах, площадях, в учебных заведениях Гонконга, в растерзанном городе состоялись муниципальные выборы в городских округах. Демократы (то есть студенты, на российской шкале ценностей я бы называл их либералами) получили повсюду подавляющее большинство.

Не стану затмевать вам сознание излишними цифрами, но например они («демократы») получили 120 мест в избирательной комиссии, которая избирает главу города.

Понимая, что Китайская Народная Республика — союзница России — я воздерживался всё это время от страстного желания написать об этом конфликте. Хотя вообще-то имею в данной области большие права. Я чуть ли не первый в России призвал нашу страну обратиться «лицом к Азии», а именно в 1994 году, (в программе первой партии нацболов), вот что я писал:

Читатель может аплодировать, поскольку это написано мною не позднее 1993 года, а может и ранее. Вспомните что с тех пор созданы ШОС, ОДКБ, наш крупнейший союзник — Китай, и зацените моё пророчество.

Но я не писал в эти месяцы о Гонконге, потому что там довольно успешно восстали мои политические противники, — студенты либералы, они же демократы. Мне было неприятно, что они побеждают в схватке с полицией Китайской Народной Республики, а КНР — союзник России.

Есть у меня приятель экономист, дочь его учится в Китае, знает китайский язык и потому семья, ну по крайней мере папа, восхищена достижениями китайской цивилизации. В основном он живёт во Франции, я с ним интенсивно переписываюсь.

Сегодня он написал мне, что африканцы учат китайский и добавил, что совсем скоро вся планета заговорит по-китайски…

Я разозлился и ответил, что не будет этого, и что мол вон китайские полицейские несколько месяцев ежедневно танцевали кровавую ламбаду со студентами, а Гонконге, но так и не подавили их, и что российские полицейские утихомирили бы всех за несколько дней. Потому вся планета не будет разговаривать по-китайски.

Понимаю, что в моём письме P. (назовём моего оппонента, фаната Китая так, буквой Р.) звучит восхищение российской полицией, ну пусть так, я не восхищён китайской.

Кровавую ламбаду мы все видели, вы все видели, нет смысла тут озвучивать её эпизоды.

Расскажу тут о том, что я скрывал, но вот представился случай высказать.

Ну во-первых я не верю в то, что китайцев где-то миллиард и четыреста миллионов. Я подозреваю что вдвое меньше. 700 миллионов это тоже очень много, но не 1,4 миллиарда. Я думаю, Китай, имеющий историческую традицию пугать окружающих «варваров» своим количеством, так и не избавился от этой традиции пассивной обороны. 1,4 миллиарда — это бумажные тигры Китая.

Во-вторых, судя по тому количеству продовольствия, которое закупает КНР за границей, проблема продовольственной независимости у них не решена. Ну да невероятные железные дороги, футуристические пейзажи, достижения науки и техники, но в Китае разразится голод, если он лишится возможности закупать продовольствие за рубежом. А голод как известно, ужасен.

Как вам эти мои наблюдения? Есть вполне аргументированные статьи на эти темы, о которые предпочитают не говорить ослеплённые китайским могуществом фанаты Китая.

Посмотрите на них!

Сытые коты китайские бонзы (Си — типичный китайский сытый кот, хитрый аж жуть!) волосы выкрашены свежей краской, бонзы на съездах китайской верхушки, вы заметили, что они не седые, никто, а все крашеные. Конечно, имеют психотическое действие на слабонервных. Как грибы-мухоморы.

Но мы-то не слабонервные.

Нам с вами не стать китайцами, не разрезать глаза в щёлки, потому давайте не учить китайский язык.