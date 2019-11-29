Париж, , 09:00 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер побеседовал с префектами, чтобы представить план действий правительства по борьбе с исламизмом, сообщает Le Figaro.

Кристоф Кастанер подчеркнул важность работы префектов в борьбе с исламизмом, которые являются представителями государства на местах.

«На территориях вы республиканцы», — заявил глава МВД страны, добавив, что префекты находятся в контакте с этими областями, в которых оспаривается Республика, где существует угроза Республике.

«Давайте посмотрим правде в глаза, как вы можете видеть на местах: радикализация и терроризм являются наиболее серьезными симптомами более глубокого зла, которое затрагивает слишком много наших соседей», — отметил министр.

Кристоф Кастанер также указал на сложность определения исламизма. Перед префектами министр определил исламизм как «антидемократический и антиреспубликанский политический проект, который ставит закон божий выше законов Республики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции объявил о подготовке предписания для префектов, чтобы организовать мониторинг за «исламизмом» и «салафия».

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