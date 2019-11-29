Бишкек, , 08:58 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека продлил арест бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова до 9 февраля 2020 года. Об этом 29 ноября написала представитель Социал-демократической партии Казахстана Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

В настоящее время Ниязов находится в СИЗО №1 и проходит подозреваемым в рамках уголовного дела по организации беспорядков во время задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава аппарата правительства президента Киргизии Фарид Ниязов задержан в августе 2019 года. Он подозревается в причастности к организации массовых беспорядков, убийстве и захвате заложников в Кой-Таше 7−8 августа во время штурма резиденции Атамбаева.

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