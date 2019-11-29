Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, которого уволили с занимаемой должности, выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа из-за дела спецназовца Эдварда Галлахера, который обвиняется в военных преступлениях. Об этом он 29 ноября рассказал в газете The Washington Post.

По словам Спенсера, президент США вмешался в дело Галлахера с самого начала и данное вмешательство было «беспрецедентным и шокирующим», так как Трамп несколько раз указывал на необходимость о восстановлении в звании военного.

«Это показывает, что президент имеет слабое представление о том, что (дело Галлахера) значит для военной сферы», — написал экс-министр.

Также он отметил, что считает своей ошибкой решение начать действовать, не проведя согласование этого с главой Пентагона Марком Эспером.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 24 ноября Ричард Спенсер был уволен министром американского оборонного ведомства с поста министра ВМС США за то, что заключил частную сделку с Белым домом о том, что офицер ВМС Эдвард Галлахер, который допустил правонарушение, смог уйти в отставку без потери статуса морского котика и без лишения офицерского значка.