Бисау, , 08:53 — REGNUM Действующий президент Гвинеи-Бисау Хосе Марио Ваз признал свое поражение на президентских выборах, об этом 29 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Тем не менее, выступая на пресс-конференции по итогам голосования, он отметил, что в ходе голосования наблюдались некоторые нарушения.

«Я остаюсь верен идеалам демократии и свободы, поэтому приму любые результаты, которые будут озвучены избирательной комиссией», — подчеркнул Ваз, добавив, что на востоке страны были осуществлены вбросы бюллетеней.

В настоящее время президент Гвинеи-Бисау не определен, предстоит второй тур выборов, однако в него действующий президент не попал.

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