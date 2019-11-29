Сеул, , 08:51 — REGNUM Южная Корея и Япония договорились провести еще один раунд переговоров по вопросам экспортных ограничений в декабре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, двусторонняя встреча состоится в Токио в промежутке с 16 по 20 ноября.

Известно, что в рамках седьмого раунда переговоров стороны обсудят ограничение на экспорт трех высокотехнологичных компонентов и исключение из «белого списка».

Как отметили в министерстве, 4 декабря стороны также намерены провести предварительную встречу в Вене, Австрия.

Ранее, 22 декабря правительство Южной Кореи отложило разрыв военного сотрудничества с Японией, а также согласилось возобновить диалог.