Берлин, 29 ноября 2019, 08:44 — REGNUM Влияние бизнесмена Игоря Коломойского на руководство Украины снижается, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк, сообщило 29 ноября информационное агентство «Укринформ».
Заявление прозвучало во время дискуссии «Украина после выборов: куда направляется президент Зеленский», проходившей в Берлине.
По словам экс-главы СНБО, об утрате влияния свидетельствуют многочисленные интервью Колмойского.
В то же время Данилюк признал, что в отставку его вынудила уйти ситуация вокруг национализированного «Приватбанка», который Коломойский пытается вернуть себе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Украины передало акции «Приватбанка» в собственность правительства Украины. Эксперты считают, что это было сделано для того, чтобы усложнить возврат банка в собственность Коломойского, если он выиграет все суды.
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