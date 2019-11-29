Берлин, , 08:44 — REGNUM Влияние бизнесмена Игоря Коломойского на руководство Украины снижается, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк, сообщило 29 ноября информационное агентство «Укринформ».

Заявление прозвучало во время дискуссии «Украина после выборов: куда направляется президент Зеленский», проходившей в Берлине.

«Мое чёткое убеждение, что влияние Коломойского — не на Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM), а на ситуацию в стране, я так на это смотрю — значительно уменьшилось. Я это вижу», — сообщил Данилюк.

По словам экс-главы СНБО, об утрате влияния свидетельствуют многочисленные интервью Колмойского.

В то же время Данилюк признал, что в отставку его вынудила уйти ситуация вокруг национализированного «Приватбанка», который Коломойский пытается вернуть себе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Украины передало акции «Приватбанка» в собственность правительства Украины. Эксперты считают, что это было сделано для того, чтобы усложнить возврат банка в собственность Коломойского, если он выиграет все суды.

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