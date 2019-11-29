Аддис-Абеба, , 08:36 — REGNUM Джек Дорси, соучредитель и генеральный директор Twitter, завершая свой тур по Африке, который длился большую часть ноября, написал в своем аккаунте в социальной сети о том, что за Африкой будущее. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, гендиректор Twitter, однако, подробно не объяснил свою позицию.

«Мне грустно покидать континент… Африка определит будущее (особенно будущее биткойна!)», — заявил Дорси.

Во время поездки он посетил Нигерию, Гану, Эфиопию и ЮАР и делился своими впечатлениями в своем аккаунте в Twitter. Дорси объявил, что в следующем году он вернется в Африку на три-шесть месяцев, но точно не сказал, куда поедет.