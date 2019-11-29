Париж, , 08:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что готов пересмотреть «методы интервенции» Франции в Сахеле, и призвал своих союзников «усилить свое участие» в борьбе с «терроризмом» в регионе, сообщает Le Figaro.

«Франция участвует и действует от имени всех в Сахеле. Наша миссия там важна. Тем не менее контекст, в котором мы живем, заставляет нас искать все стратегические варианты», — заявил президент Франции через три дня после несчастного случая, когда 13 французских солдат погибли во время боевых действий на юге Мали.

«В ближайшие недели правительство и армия проведут углубленную работу, чтобы рассмотреть способы интервенции. Все варианты открыты. В этом контексте более активное участие союзников было бы весьма полезным», — отметил Эммануэль Макрон.

Напомним, тринадцать французских солдат сил Бархана погибли в Мали при столкновении двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов. С августа 2014 года французская операция «Бархан» мобилизовала 4500 солдат в регионе.

Читайте также: ИГИЛ* взяло на себя ответственность за гибель французских военных в Мали