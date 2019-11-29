Киев, , 08:39 — REGNUM Связь между событиями на киевском майдане 2014 года и нынешним плачевным состоянием Украины не видит только очень нездоровый человек, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 28 ноября в эфире телеканала NewsOne.

Лукаш напомнила, что после того, как протестующие применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, она начала требовать введения чрезвычайного положения на Украине.

«И я считала, что мы должны были применить самые жёсткие методы наведения порядка. И я до сих пор чувствую невероятную вину, что я была членом команды, которая не справилась с этим кризисом», — рассказала она.

По ее словам, результатом госпереворота в Киеве стало стремительное обнищание и вымирание населения Украины.

«И тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек», — подытожила Лукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукаш проанализировала список так называемой «Небесной сотни» — сторонников переворота, погибших во время акций протеста в центре Киева. Оказалось, что значительная часть «героев» погибли при неизвестных обстоятельствах или обстоятельствах, напрямую не связанных с протестами.

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