Амстердам, , 08:23 — REGNUM Премьер-министр Голландии Марк Рютте в ходе дебатов в нижней палате парламента 27 ноября заявил, что возможные жертвы среди мирного населения не повлияли на решение о продлении военной миссии в Ираке и Сирии. По словам Рютте, борьба с терроризмом неизбежно несёт с собою риск гражданских жертв, а потому расследование факта возможной гибели мирных граждан не учитывалось при решении вопроса о продлении голландской военной миссии.

Военная миссия в Ираке и Сирии была продлена в конце июня 2015 г., через несколько недель после голландского авиаудара в Ираке. Тогдашний министр обороны Хеннис в июне 2015 г. дважды сообщила парламенту, что голландские военные не участвовали в вооружённых операциях, повлекших за собою гибель мирных граждан. В действительности же она на тот момент уже была в курсе того, что гибель мирных граждан считалась вероятной.

Рютте признался, что письмо правительства нижней палате от июня 2015 г. содержало ошибку. В письме указывалось, что, насколько известно, голландские военные не причастны к гибели мирных жителей в результате воздушных атак. По мнению Рютте, письмо должно было содержать отказ в предоставлении информации на этот счёт. Тогдашняя линия правительства заключалась в том, чтобы не делиться с парламентом информацией о текущих военных миссиях, дабы не возникла угроза безопасности голландских военных лётчиков.

Обсуждаемый воздушный налёт был совершён 3 июня 2015 г. В результате атаки голландским истребителем F-16 погибло, по меньшей мере, 70 мирных граждан. Министр обороны Бейлевелд 25 ноября сообщила парламенту, что её предшественница предположительно устно проинформировала Рютте о случившемся, но «не тревожным» тоном. Сам Рютте в минувшие недели неоднократно заявлял о том, что не помнит о беседе с Хеннис, хотя он не исключает и того, что такая беседа действительно имела место.

В ходе дебатов 27 ноября Рютте заявил, что американские военные власти так и не смогли установить, что число погибших мирных граждан в результате голландской бомбардировки составляло 70 человек. Между тем представитель американского военного командования Centcom в июне 2018 г. сообщил голландской газете NRC, что речь идёт именно о 70 погибших. Однако, по словам Бейлевелд, из Centcom в ответ на запрос голландских властей сообщили, что представитель высказал своё личное мнение, а не выводы расследования. По словам Бейлевелд, американские военные в ходе расследования пришли к выводу, что вероятность гибели мирных граждан очень высока, но что установить их точное число невозможно.

В конце дебатов фракция Социалистической партии вынесла вопрос о вотуме недоверия правительству, однако это предложение не получило поддержки парламентского большинства.