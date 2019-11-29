Берн, , 08:26 — REGNUM Поведение украинской делегации на форуме ООН по вопросам меньшинств привело к срыву выступления представителя РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек («Единая Россия»).

По словам Бальбека, представители Украины во время его доклада кричали, стучали ногами, били кулаками по столу и даже были готовы устроить потасовку. В результате выступление Бальбека было сорвано, секретарь лишил его права говорить.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — приводит слова Бальбека РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, делегатов из Крыма не допустили к участию в форуме нацменьшинств ООН, который открылся в Женеве 28 ноября. Мероприятие проходит под эгидой Совета ООН по правам человека.

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