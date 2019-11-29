Анкара, , 08:16 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о наступлении Турции на севере Сирии, обвинив главу Франции в поддержке терроризма, сообщает Le Figaro.

«Он уже является спонсором террористической организации, которую он постоянно принимает в Елисейском дворце. Если он говорит, что его союзником является террористическая организация, то тут нечего добавить», — заявил Мевлют Чавушоглу прессе.

Со своей стороны, президент Франции обвинил Турцию в том, что она «поставила своих союзников перед свершившимся фактом военной интервенции, которая ставит под угрозу действия международной коалиции, которая борется с терроризмом.

Напомним, 9 октября Турция начала наступление на севере Сирии против курдов, которых Анкара назвала террористами. Эммануэль Макрон принял в тот же день в Париже Джихана Ахмеда, представителя сирийских демократических сил, чтобы продемонстрировать ему солидарность Франции в борьбе с джихадистами.