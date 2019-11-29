Ташкент, , 08:15 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент для участия во второй консультативной встрече глав государств Туркестана. Об этом 29 ноября написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

Назарбаев прибыл на встречу по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Бывшего главу Казахстана в аэропорту встретил узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Ташкенте состоится вторая консультативная встреча глав государств Туркестана. Мероприятие направлено на укрепление доверия для развития межрегионального сотрудничества. Впервые встреча состоялась 15 марта 2018 года в Нур-Султане.

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