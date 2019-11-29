Оттава, , 07:54 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит саммит НАТО, который пройдет в столице Великобритании Лондоне 3−4 декабря, сообщает пресс-служба главы канадского правительства.

«Премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил сегодня, что будет присутствовать на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне», — говорится в заявлении.

Отмечается, что глава правительства Канады намерен обсудить на саммите вопросы обороны и сдерживания, а также необходимость для всех членов Североатлантического альянса сохранять единство перед угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил грядущий саммит НАТО с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трюдо заверил президента Украины, что Оттава продолжит оказывать помощь Киеву.

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