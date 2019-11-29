Анкара, , 07:29 — REGNUM Действия РФ, КНР и Турции в отношении западных стран сравнила со стихийными бедствиями в своей публикации 28 ноября турецкая газета Sabah.

Так, независимая политика Турции, по мнению авторов статьи, напоминает цунами, влияние Китая сравнимо с изменением климата, а сопротивление России — с ураганом.

Издание подчеркивает, что новые партнёрские отношения между Анкарой, Пекином и Москвой превратили последнюю в центр притяжения, стремящийся в настоящее время наладить отношения с союзниками США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США наказали сами себя, когда ввели санкции против России, так как ничего не добились.